Dua Lipa al zwoel dansend gespot met man in nachtclub, en het is geen onbekende … (video)

Hangt er opnieuw liefde in de lucht bij popster Dua Lipa? Filmpjes op sociale media doen alvast vermoeden van wel. De ‘Levitating’-zangeres werd al zwoel dansend gespot in een nachtclub in Madrid. En de man die rond haar kleefde is geen onbekende …

Afgelopen weekend spotten enkele aandachtige fans hoe Dua Lipa na haar optreden in de stad de bloemetjes buiten zette in de Spaanse hoofdstad Madrid. En dat deed ze niet alleen. De 26-jarige Britse danste samen met acteur Arón Piper, die we vooral kennen van de Netflix-hitreeks ‘Élite’. Op beelden die aanwezige feestvierders maakten is te zien hoe het er af en toe intiem aan toegaat tussen Piper en Dua Lipa: reden te meer voor de fans om te speculeren dat er een nieuw showbizzkoppel in de maak is. Op een ander filmpje is ook te zien hoe het duo in de vroege uurtjes de nachtclub samen verlaat.

Dua Lipa brak eind vorig jaar met haar ex-vriend, Anwar Hadid. Het koppel was twee jaar samen.

