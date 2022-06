Frances Lefebure deelt deze naaktfoto niet zomaar: “Het gaat NIET de goede kant op!”

Op Instagram pakt Frances Lefebure uit met een opvallende naaktfoto én een duidelijke boodschap.

“Nu ik de aandacht heb”, opent ze bij onderstaand prentje. Daarop zien we hoe Frances een douche neemt. “Douchen gebruikt de helft minder water dan een bad. 60 liter i.p.v. 120”, gaat ze verder.

“Het gaat NIET de goede kant op!”

“Het gaat NIET de goede kant op met de watervoorraden in België. We moeten samen de strijd aanbinden tegen waterschaarste en droogte. Wist je dat België wereldwijd het 23e land is met de meeste waterstress? Wij Belgen gebruiken echt té veel water”, besluit ze. En haar fans? Die reageren meteen met handige tips. “Wij nemen een emmer mee in de douche en vangen het eerste water, dat nog koud is, op. Dat is meestal al bijna halve emmer. Dat water gebruiken we dan om het toilet mee door te spoelen”, klinkt het. “Plassen tijdens het douchen”, gaat het verder. “Tijd om samen te douchen”, besluit een laatste fan met een knipoog. Kijk maar:

Foto: Instagram