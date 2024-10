Jamie-Lee Six poseert in rode lingerie en oogst lof: “Sexy!” (foto)

Jamie-Lee Six heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Met niet minder dan 278.000 volgers doet ze het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze daar dan ook uit met gloednieuwe beelden. Dat was recent niet anders, toen Jamie-Lee onderstaande lingeriefoto op haar pagina plaatste.

We zien de dame in knalrode lingerie poseren in een zetel. “Love me a good monday 😌✌🏼”, voegt ze zelf beknopt toe. Fans van Jamie-Lee Six zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Sexy!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Sexy”, klinkt het. “Je bent supermooi”, gaat het verder. “Zo stralen”, besluit een laatste volger nog. Meer dan hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Jamie-Lee Six juist gedeeld heeft.