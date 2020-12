De Vlaamse actrice en TAGMAG-reporter Jamie-Lee Six heeft in een openhartig interview gepraat over haar recente borstvergroting. “Mijn kleine borstjes waren mooi, maar ik wou me vooral iets vrouwelijker voelen met een maatje meer”, klinkt het.

Twee weken geleden onderging Jamie-Lee Six een borstvergroting. De 22-jarige actrice, vooral bekend als Amber in de Ketnetserie ‘D5R’, overwoog dat al een tijdje, maar hakte nu dus de knoop door. “Ik doe dit enkel en alleen voor mezelf. Ik voelde me niet zelfzeker. Het is niet zo dat ik kleine borsten niet mooi vind. Mijn kleine borstjes waren mooi, maar ik wou me vooral iets vrouwelijker voelen met een maatje meer. En ja, ik had complexen. Ik wilde me beter in m’n vel voelen. Korte topjes durfde ik nooit te dragen omdat ik me dan te kinds voelde. En een kleedje met een open rug evenmin. ’t Zijn kleine dingen, hé. Ook sommige bikini’s pasten niet zo mooi bij m’n kleine boezem. Ik voelde me er niet echt goed bij”, vertelt ze in TV Familie.

Kleine C-cup

Jamie-Lee ging van een grote A- naar een kleine C-cup. “Een gigantische boezem zou niet bij m’n smalle lichaam passen. Voorlopig zie ik het resultaat nog niet echt. Het is nog serieus gezwollen, zie je. Maar dat trekt weg. Tegen de zomer zal dat helemaal in orde zijn. Eerst moeten de implantaten hun plaats nog vinden. Ik ben superblij met mijn beslissing”, klinkt het.

Stress om erover te praten

De goedlachse influencer twijfelde eerst om haar volgers in te lichten over haar borstvergroting, maar koos er uiteindelijk voor om dat wél te doen. “Ik heb dit dus zeker niet gedaan in functie van de buitenwereld. Ik heb zelfs getwijfeld om het te delen met m’n volgers op Instagram, want ik had daar wat stress voor. Maar als ik dat niet had gedaan, had ik vroeg of laat toch de vraag gekregen. Vandaar dat het me beter leek om er meteen eerlijk over te zijn”, luidt het.

Nieuwsgierige volgers

Ze kreeg intussen al enorm veel positieve reacties, al zijn er ook heel wat mannen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. “Ik heb nog nooit zoveel lieve berichtjes gekregen! Van meisjes die al een borstvergroting hebben gehad en net als ik onzeker waren over hun kleine boezem bijvoorbeeld. Wel, ik wil hen zeggen: ‘Het is oké om iets aan jezelf te veranderen, maar het moet naturel blijven. Het moet in proportie zijn.’ En ja, je wilt niet weten hoeveel mannen al gevraagd hebben of ik m’n nieuwe borsten eens kan laten zien! Daar ga ik uiteraard niet op in. M’n vriend zou dat ook niet goedkeuren”, knipoogt ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door jamie-lee (@jamieleesix)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door jamie-lee (@jamieleesix)

Het bericht Jamie-Lee Six na borstvergroting: “Je wil niet weten hoeveel mannen mijn nieuwe borsten willen zien” verscheen eerst op Metro.