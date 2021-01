Jasmine Chiswell is haar naam. En sinds ze ontdekt werd, gaat het behoorlijk hard voor de dame.

Het Schotse model had best moeite op school. “Mijn examens waren slecht omdat mijn ouders destijds aan het scheiden waren. Het was echt een hectische tijd voor mij. Ik besloot dan maar om een sabbatjaar te nemen”, laat ze weten.

Via een vriend van haar mama raakte ze in die periode aan tv-werk. Sindsdien gaat het snel voor de dame. Niet veel later ging ze terug naar school om een diploma te halen aan het ‘New York Film Academy Institute’. Daarvoor moest ze, uiteraard, wel naar Amerika verhuizen.

Marilyn Monroe

Toen ze een tijd later vanuit New York naar Los Angeles trok, besloot ze om meer vintage-kledij te dragen. Mensen op straat spraken haar vaak aan dat ze wel erg op Marilyn Monroe leek.

Op TikTok en Instagram heeft ze nu samen bijna 10 miljoen fans weten te verzamelen. En wie even naar haar posts kijkt, zal begrijpen waarom. Leuk detail: ze heeft het oude huis van Marilyn kunnen kopen en woont daar nu ook. Bij dezen een kleine blik op haar Instagram-pagina:

Foto: Instagram – Bron: Daily Star