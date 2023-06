Hilde De Baerdemaeker loopt in haar ondergoed door het bos: “Zalige foto!”

Tijdens deze warme periode is het natuurlijk zoeken naar afkoeling.

In je ondergoed je dagelijkse activiteiten uitvoeren is een optie. Naar het bos gaan voor wat verfrissing is dat ook. De beide combineren? Da’s een extra fris plan! Toch als we Hilde De Baerdemaeker mogen geloven. Met zo’n 113.000 volgers doet ze het lang niet slecht op Instagram. Geregeld plaatst ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto, waarop we de dame in het bos zien lopen. Opvallend detail: ze doet dat dus in haar ondergoed!

“Zalige foto!”

“Afkoelen in ‘t bos in mijn #ndrwr 😎🌻”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die hebben ook wat te zeggen over het opvallende plaatje. “Zalige foto”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!