Op het YouTube-kanaal van ‘K3’ zijn ze ondertussen al toe aan hun 49ste vlog!

Daarin krijgen fans een blik achter de schermen van het K3-bestaan. Tussen de vele opnames en optredens door gaat het dagelijkse leven natuurlijk ook gewoon verder.

Zo zien we hoe Klaasje haar was insteekt én merken we dat uiteraard ook Hanne gewoon autopech kan hebben. “Het is 01u00 ‘s nachts en plots kreeg ik melding dat mijn band plat stond. Ik voelde ook dat de auto schuin begon te staan”, klinkt het.

Tot overmaat van ramp was het ook nog eens aan het stormen. “Het is ook gewoon niet leuk. Het voelt écht niet oké aan om op een autostrade stil te staan”, laat ze weten. Kijk maar!