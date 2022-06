Hanne uit ‘Boer zkt Vrouw’ deelt droevig nieuws: «Aan degene die dit gedaan heeft: schaam u diep!»

Hanne Zoomers, die we nog kennen uit ‘Boer zkt Vrouw’, heeft afscheid moeten nemen van haar kat. Dat deelde ze mee op Instagram.

Treurig nieuws ten huize Hanne Zoomers. Haar kat Coco werd aangereden en heeft het niet overleefd. «Slaapwel, m’n liefste Coco», schrijft Hanne op Instagram bij een foto van haar en Coco.

Doorgereden

De 25-jarige brunette – die twee jaar geleden de liefde zocht en vond bij kippenboer Frits, maar nu samen is met een vrouw – is echter niet te spreken over de manier waarop de bestuurder met de situatie omging. «Aan diegene die dit gedaan heeft en gewoon is doorgereden: schaam u. Schaam u diep», zucht ze.

Instagram Stories

