Lotte Vanwezemael geniet in badpak: “Je straalt!” (foto’s)

Lotte Vanwezemael heeft het aardig naar haar zin op Ibiza.

Toch als we haar vele vakantiefoto’s, die ze op Instagram deelt met haar 192.000 volgers, mogen geloven. Daarop zien we ‘Seksuolotte’ meermaals genieten in badpak. En haar fans? Die genieten vrolijk mee!

“Je straalt!”

In geen tijd stromen de lovende reacties op de prentjes binnen. “Je straalt”, klinkt het. “De allerknapste”, gaat het verder. “Mooi badpak”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram