Hanne Troonbeeckx verbaast fans met haar stevige ochtendroutine: “Sterk bezig!” (video)

Wie nog inspiratie zoekt voor een gezonde levensstijl kan altijd even gaan spieken bij Hanne Troonbeeckx.

Met maar liefst 74.600 volgers doet ze het lang niet slecht op Instagram. En dan drukken we ons weer zeer zacht uit. Geregeld deelt Hanne dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat mag je deze keer vrij letterlijk nemen, want ze toont haar toch wel stevige ochtendroutine. “Een uur krachttraining of cardio voordat ik aan mijn ontbijt begin 💪🏻. Op die manier start ik de dag met een energieboost en een healthy mindset”, voegt Hanne toe aan onderstaande video. Daarin zien we hoe ze een stevige work-out succesvol uitvoert. En haar fans? Die willen ook gerust wat commentaar geven.

“Sterk bezig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. “Sterk bezig”, klinkt het. “👏👏👏”, gaat het verder. “Knap hoor… Ik heb je nog nooit zo zien stralen ❤️”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen!