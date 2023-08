Actrice Salma Hayek pakt uit met badpakfoto’s: “Sexy vrouw!”

Dat actrice Salma Hayek best populair is op Instagram, zal niemand verbazen.

Met maar liefst 26.3 miljoen volgers doet Salma Hayek het namelijk enorm goed op het sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo plaatste ze recent onderstaande foto’s op haar pagina. We zien de actrice meermaals in badpak poseren. “Margarita’s smaken beter in Mexico” en “Wie houdt er van koffie? ☕️” plaatst ze zelf bij de prentjes. Haar fans? Die willen ook gerust een woordje uitleg geven over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Sexy vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Sexy vrouw”, klinkt het. “Kunnen we het even hebben over jouw schoonheid?”, vraagt een andere volger zich af. “Geweldig”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen naar wat Salma Hayek nu weer juist gedeeld heeft!