Hanne Troonbeeckx pakt uit met strakke kerstoutfit: “Zalig pakje!” (foto)

De feestdagen staan nu écht voor de deur!

En dat zullen de meer dan 80.600 volgers van Hanne Troonbeeckx nu ook geweten hebben. Hanne pakt namelijk geregeld uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent natuurlijk niet anders. Zo zien we de dame in een wel erg strakke kerstoutfit poseren voor de camera. “Christmas workout completed! Because he knows when you’ve been running. He knows when you lift weights. He knows your form is bad or good and how many coffees you take 🫣. (Snoepjes telt hij niet want onze santa trainer eet er zelf te veel 😂”, voegt Hanne toe aan het plaatje. En haar fans? Die reageren lovend!

“Zalig pakje!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zalig pakje”, klinkt het. “Mooie kerstvrouw”, gaat het verder. “Knap figuurtje”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!