Halle Berry pakt uit met zeer gewaagde jurk: “Hoe sexy kan je zijn?!” (foto’s)

Halle Berry zet Instagram weer op z’n kop!

Met maar liefst 8.6 miljoen volgers doet de ‘Catwoman’-actrice het uitstekend op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen Halle Berry onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. We zien de dame stralen in een prachtige, doorschijnende jurk. En haar fans? Die zijn danig onder de indruk, zo blijkt.

“Hoe sexy kan je zijn?!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Hoe sexy kan je zijn?”, vraagt iemand zich af. “Zeer mooi”, gaat het verder. “Je bent een tijdloos icoon”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes van Halle Berry te zien.