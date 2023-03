Halfnaakte ‘Baywatch’-ster verbaast fans: “Je ziet er goed uit!” (foto)

Donna D’Errico heeft wat te vieren. En dat zullen ook haar fans geweten hebben.

Het kan best zijn dat haar naam een belletje doet rinkelen. Zo kennen velen de 54-jarige dame nog van haar acteerwerk in ‘Baywatch’. Recent heeft ze ook de overstap naar OnlyFans gemaakt. Op 30 maart verjaart Donna en dat wil ze nu met een leuke foto in de kijker zetten. “Het is mijn verjaardagsmaand, dus hier ben ik in mijn half verjaardagskostuum…”, voegt ze aan onderstaand beeld toe.

“Je ziet er goed uit!”

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Schitterend”, gaat het verder. “Het ‘kostuum’ staat je goed”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.