Jamie-Lee Six deelt lingeriefoto’s: “Zo’n figuur!”

Met zo’n 272.000 volgers doet actrice, presentatrice en influencer Jamie-Lee Six het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard nog zacht uit. Geregeld deelt Jamie-Lee Six dan ook nieuw beeldmateriaal met haar fans. Recent pakte ze bijvoorbeeld uit met onderstaand fotoalbum. We zien Jamie-Lee enkele malen poseren in lingerie. Haar trouwe volgers zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Zo’n figuur!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo’n figuur”, klinkt het. “Knappe foto’s”, gaat het verder. “Je bent een schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.