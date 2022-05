GAMES. Van Gollum tot Steelrising: Dit zijn de game-toppers van de Bigben Week

Midden mei stelde Nacon tijdens de Bigben Week #5 in Parijs zijn toekomstige gametitels voor. Metro was erbij en we waren vooral onder de indruk van drie games: ‘Gollum’, ‘Steelrising’ en ‘WRC Generations’.

Twee keer zag de Bigben Week een editie in het water vallen door de gezondheidscrisis. Maar onlangs kon Bigben Week #5 dan toch plaatsvinden in het centrum van Parijs. Het was de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over de games die Nacon in petto heeft en de ontwikkelaars te ontmoeten. Dit zijn alvast drie titels die je best in het oog houdt.

The Lord of the Rings: Gollum

De Duitse ontwikkelaars van Daedalic werken nu al bijna drie jaar aan een licentie die bij iedereen een belletje doet rinkelen: ‘The Lord of the Rings’, en meer bepaald een game over het personage Gollum. Toeval of niet, de release van ‘The Lord of the Rings: Gollum’ is gepland voor 1 september, de dag voordat de langverwachte streamingserie ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ van start gaat op Amazon Prime Video. Daedelic kreeg wel de licentie voor de boeken van Tolkien te pakken, maar niet voor de films, wat betekent dat hun versie van Gollum er een beetje anders uitziet dan het personage dat je kent van het witte doek. Voor zijn stem hebben ze bovendien een andere acteur ingeschakeld.

In de game verken je de wereld van Midden-Aarde en los je puzzels op. Je maakt geen gebruik van wapens. Het komt erop aan om zo onopgemerkt mogelijk te blijven. Het is dus mogelijk om het spel uit te spelen zonder één vijand uit te schakelen. ‘Gollum’ wil toegankelijk zijn voor absoluut iedereen, zelfs gamers die nog nooit iets van het universum van ‘The Lord of the Rings’ gezien of gelezen hebben. Er zijn drie niveaus van moeilijkheid in gebouwd, en ook een ‘Gollum Sense’ die de spelers stuurt. Op grafisch vlak moet je geen vuurwerk verwachten. De ontwikkelaars zullen de komende maanden nog kunnen gebruiken om alles op punt te stellen. ‘Gollum’ zal beschikbaar zijn op alle platforms, inclusief Switch. De game zou tussen 20 en 30 uur in beslag moeten nemen.

Steelrising

‘Steelrising’ is een ambitieus project, ontwikkeld door Spiders. Het onderscheidt zich van de concurrentie door een bijzonder uniek universum. De game dompelt de spelers onder in het Parijs van de 18de eeuw, met iconische personages en locaties zoals Marie-Antoinette, Louis XVI en het Palais du Louvre. De scenaristen nemen echter een loopje met de historische werkelijkheid en komen op de proppen met een wereld die ongewenst bezoek krijgt van vijandige robots – zij het nog steeds met een 18de-eeuwse flair. Het resultaat is erg origineel en geslaagd. Bovendien hebben de ontwikkelaars ‘Steelrising’ van bij het begin opgevat als een game voor PS5, Xbox Series en PC. Grafisch ziet het er dus prima uit.

Met zijn open world en zijn talrijke nevenmissies zou ‘Steelrising’ op het eerste gezicht kunnen herinneren aan iets als ‘Assassin’s Creed: Unity’, maar bij nader inzien heeft hij met zijn boss fights meer weg van ‘Souls’. De ontwikkelaars winden er trouwens geen doekjes om: ‘Steelrising’ is bedoeld als een veeleisende game. Je mag ervan uitgaan dat je verschillende keren het loodje zult leggen voor je doorhebt hoe je elke boss te lijf moet gaan. Toch hebben ze er alles aan gedaan om de ervaring voor iedereen aangenaam en haalbaar te maken. Het zal mogelijk zijn om de game zo in te stellen dat beginners er minder moeite mee hebben. Iedereen zal er dus zijn gading in vinden en van dit betoverende universum kunnen genieten. ‘Steelrising’ komt uit op 8 september en zal in rechte lijn tussen 15 en 20 uur duren.

WRC Generations

Dit najaar slaat KT Racing een bladzijde om. Sinds 2015 ontwikkelt de Franse studio rallygames van de WRC-licentie, met steeds meer overtuiging en succes. Vanaf volgend jaar wordt die licentie echter overgenomen door EA/Codemasters. ‘WRC Generations’ zal dus de laatste WRC-rallygame zijn die de studio uitbrengt. KT Racing werkt echter al aan nieuwe projecten, naast ‘Test Drive Unlimited Solar Crown’, waarvan de release uitgesteld is tot 2023. ‘WRC Generations’ zal alle etappes en (hybride) auto’s van het lopende seizoen omvatten. De game wordt een soort uitgebreide ‘Best Of’ van de voorbije jaren, met in totaal 37 legendarische wagens en 15 klassementsproeven in 22 landen. Onder meer de besneeuwde wegen van Finland staan op het programma.

De game zal even technisch en veeleisend zijn als altijd. Als je arcadespellen gewoon bent, zul je het niet onder de markt hebben, zelfs met alle rijhulpmiddelen actief. Om ten volle van de game te genieten, maak je ook beter gebruik van een stuur. Zo hebben we trouwens ook een paar rondjes ‘WRC Generations’ in Kroatië en Finland gereden. In lijn met de vorige versies zal de game nog beter ogen dan zijn voorgangers. Met name de begroeiing langs de kant van de weg zal er beter uitzien dan ooit. De release is voorzien voor 13 oktober.

Lees ook

GAMES. DIT zijn de vijf videogames om 2022 met een knal te beginnen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/games-van-gollum-tot-steelrising-dit-zijn-de-game-toppers-van-de-bigben-week