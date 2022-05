MOVIES. Elizabeth brengt hulde aan een koningin: «Dit mocht vooral geen episode van ‘The Crown’ worden»

Normaal gezien had de documentaire ‘Elizabeth’ een creatieve ode moeten worden aan een koningin die 70 jaar op de troon zit, een prestatie die niemand haar ooit heeft voorgedaan. De film kreeg echter een tragische wending toen regisseur Roger Michell in september vorig jaar plots compleet onverwacht overleed. Een groot verlies, zegt producent Kevin Loader.

Kevin Loader : «We kunnen het nog steeds niet geloven. We waren heel goede vrienden. We hebben 30 jaar samengewerkt. Het goede nieuws, voor zover je het goed nieuws kunt noemen, is dat Roger bijna klaar was met ‘Elizabeth’ toen hij stierf. Dit is dus absoluut zijn film, precies zoals hij hem voor ogen had. »

Er is al zoveel gezegd over de Queen. Wat konden jullie daar nog aan toevoegen?

«Het was Rogers idee. We zaten midden in de lockdown en we wisten dat we onze volgende langspeelfilm zouden moeten uitstellen. Maar een documentaire op basis van archiefmateriaal was wel nog mogelijk. Hij wou absoluut iets doen over de Queen. Ik was sceptisch, net om de reden die jij aanhaalt. Maar Roger had iets speels en speciaals in gedachten, niet chronologisch en zonder commentaar.»

Hoe hebben jullie de film dan opgebouwd?

«We zijn vrij snel op het idee gekomen om te werken met kleine hoofdstukjes van fragmenten, telkens met een titel. Telkens als we een idee hadden voor zo’n blokje gingen we op zoek naar beeldmateriaal dat erin zou passen. Uiteindelijk hebben we de dag dat Elizabeth tot koningin werd gekroond in het midden gezet. We wilden er de film niet mee beginnen omdat het anders te veel op een episode van ‘The C

rown’ zou lijken. En we wilden ook genoeg verbanden leggen naar de wereld van toen en naar dingen die je niet zou verwachten, zoals Cleopatra en de Mona Lisa. Het is vooral visueel en intuïtief.»

Elizabeth ***

‘Let me entertain you’, zingt Robbie Williams aan het begin van ‘Elizabeth’. Dat is ook precies wat de betreurde regisseur Roger Michell (‘Notting Hill’, ‘The Duke’) wil doen met zijn documentaire over de Britse koningin. Wie meer te weten wil komen over wie de vrouw is en wat ze allemaal meegemaakt heeft, zal meer hebben aan ‘The Crown’. ‘Elizabeth’ kiest resoluut voor de lichtvoetige en dartele aanpak, 19 hoofdstukjes die zonder uitleg archiefbeelden bundelen. De Queen die speecht, haar iconische status, haar officiële bezoeken, haar ontmoetingen met beroemde mensen, haar huwelijk, de minder mooie dagen, het komt allemaal aan bod. Onze favoriet: het stukje over de paarden, waar Elizabeth zich voor één keer laat gaan.

‘Elizabeth’ speelt vanaf 1 juni in de zalen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/cultuur/movies-elizabeth-brengt-hulde-aan-een-koningin-dit-mocht-vooral-geen-episode-van-crown-worden