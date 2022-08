‘G.I. Jane’-actrice Demi Moore pakt uit met badpakfoto’s: “Prachtige vrouw!”

Op Instagram deelt 59-jarige actrice Demi Moore enkele straffe badpakfoto’s. En haar fans? Die zijn onder de indruk!

Met zo’n 3 miljoen volgers op Instagram mag Demi Moore, die velen vooral nog zullen kennen van haar glansrol in ‘G.I. Jane’, zichzelf gerust ‘populair’ noemen. Ze deelt dan ook met enige regelmaat nieuwe beelden om haar fans tevreden te houden. Recent plaatste ze onderstaand album online. Daarin zien we de actrice genieten in het zwembad. “Afkoelen in het ‘The Tropez’-badpak”, schrijft ze bij de foto’s.

“Prachtige vrouw!”

Het duurt wederom niet lang of haar volgers staan klaar om lovend te reageren. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Knap, zoals altijd”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om alle foto’s te zien!

Foto: Instagram