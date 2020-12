48 jaar is ze ondertussen, maar tijd lijkt geen vat te hebben op haar figuur. Model en actrice Carmen Electra – haar echte naam is trouwens Tara Leigh Patrick – maakt tegenwoordig nog steeds films, maar haalt regelmatig ook de pers door haar pikante foto’s op sociale media.

En dat is nu niet anders, want speciaal voor de eindejaarsperiode ging ze nog eens voor de lens staan. In thema uiteraard, want met een ijsvlakte en witte lakens breng je moeiteloos die wintersfeer in beeld. Dat Electra in haar blootje te zien is, dat is vele fans ook opgevallen, natuurlijk.

”Maakt mijn dag”

De commentaren zijn dan ook lovend. “Beetje koud maar zo sexy!”, laat iemand op Instagram weten. Een andere volger: “Je ziet er geweldig uit, Carmen!” en één persoon kan zelfs zijn geluk niet op: “Dit maakt mijn dag tijdens deze COVID-periode”.

Foto: AFP/GETTY