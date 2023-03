‘Familie’-actrice Sandrine André heeft leuk nieuws: «Eindelijk mag ik het van de daken schreeuwen!»

Sandrine André, die de rol van Veronique vertolkt in ‘Familie’, is binnenkort in het theater aan het werk te zien. Ze speelt mee in ‘Calendar Girls’, een gloednieuwe productie die binnenkort in Antwerpen te bekijken is.

We kennen Sandrine André voornamelijk als de sluwe Veronique Van den Bossche in de VTM-reeks ‘Familie’, maar vanaf 21 april kan je de 50-jarige actrice in levenden lijve aanschouwen in het theater. «Eindelijk mag ik het van de daken schreeuwen: ik sta binnenkort weer op de planken!», glundert ze op Instagram.

Naaktkalender

‘Calendar Girls’ gaat over twaalf dames van wie één echtgenoot kampt met leukemie. De vrouwen besluiten om een naaktkalender te maken om geld in te zamelen. Opvallend: de kalender wordt ook écht gemaakt. De opbrengst ervan gaat naar Stichting Tegen Kanker. Naast Sandrine André herken je ook andere bekendheden zoals Ann Van den Broeck, Greet Rouffaer en Katja Retsin. De regie is in handen van Katelijne Verbeke.

‘Calendar Girls’ is vanaf 21 april 2023 te bekijken in Theater Elckerlyc. Info en tickets: www.backstage-producties.be









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/familie-actrice-sandrine-andre-heeft-leuk-nieuws-eindelijk-mag-ik-het-van-de-daken-schreeuwen