Ex van Erik Van Looy poseert in sensuele fotoshoot: “Wat een klasse!”

Ingrid Parewijck heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Mooiste vrouw ter wereld!”, klinkt het lovend in de reacties.

Ingrid Parewijck is een topmodel dat in het verleden gewerkt heeft voor bekende merken zoals Christian Dior, Scapa en Ralph Lauren. De 46-jarige blondine uit Gent werd ook bekend door haar relatie met ‘De Slimste Mens ter Wereld’-presentator Erik Van Looy. Ze vormden vijf jaar een koppel en gingen in 2022 uit elkaar.

Allermooiste

Onlangs poseerde Ingrid voor een zomerse fotoshoot. Daarin straalt ze in een open hemdje met daaronder een jeansbroek. Ze postte enkele foto’s ervan op Instagram, waar haar 8.000 volgers overenthousiast reageren. “Heel mooi zoals altijd, Ingrid”, “Wat doe je ons aan?!”, “Lieve Ingrid, er kunnen er weinig tippen aan jou! De allermooiste”, “Zalige reeks. Foto twee is zo’n prachtig shot”, “Mooi, elegant en wat een klasse… Respect!”, en “Mooiste vrouw ter wereld!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram