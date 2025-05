Josje Huisman maakt hilarisch grapje over K3-reünie (foto)

En óf Josje Huisman een goed gevoel voor humor heeft!

Josje Huisman was woensdagavond te gast in de VTM-talkshow ‘Bar Goens’. De 39-jarige zangeres, die van 2009 tot 2016 deel uitmaakte van K3, kreeg heel wat vragen over de veelbesproken K3-reünie voorgeschoteld. Eén van die vragen was of ze al een ticketje gekocht had. “Nog niet, ik sta op de wachtlijst”, antwoordde ze met haar kenmerkende glimlach. Dat kon op heel wat gelach rekenen in de zaal.

Uitverkocht

Over die K3-reünie is overigens al veel te doen geweest. Het is nog even wachten tot het najaar, maar de veertien shows in het Sportpaleis waren op enkele uren uitverkocht. In maart onthulde Karen Damen al enkele details over de show, onder meer wat voor outfit ze wel of niet zullen dragen. Dat interview kan je HIER lezen.

Foto: Instagram