Valerie De Booser poseert in zomerse jurk: “Zo mooi als altijd!”

Valerie De Booser krijgt heel wat complimenten op enkele leuke kiekjes. “Pure klasse, Valerie”, klinkt het onder meer in de reacties.

Het zomerse weer bracht ook Valerie De Booser in vakantiestemming. Aan zee poseerde ze in enkele vrolijke zomerjurken uit de collectie van kledingketen CLOSE-UP. De 45-jarige ex-vrouw van Koen Wauters en mama van Zita en Nono deelde de foto’s op Instagram, met een knipoog: “Eat your greens… or wear them.”

Klasse

Haar 142.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, wat een bloedmooie vrouw”, “Groen is echt je kleur!”, “Mooie foto, schoonheid”, “Pure klasse, Valerie”, “Zo mooi als altijd!”, en “Zo knap”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram