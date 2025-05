‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen paradeert in zomerse outfit: “Klasse!” (foto’s)

Aan zomerse plaatjes dezer dagen geen gebrek op Instagram.

En dat is ook op de pagina van ‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen niet anders. Zo krijgen haar meer dan 159.000 volgers nu enkele fraaie vakantiebeelden voorgeschoteld.

Op het openingsbeeld zien we Kim stralen in een prachtige, zomerse outfit. “Altea recap… Zon op onze huid, wind in de haren en tapas in onze ziel. En de eerste dag na verlof altijd van plan om naar daar te verhuizen 😂😅”, schrijft ze bij het fotoalbum.

“Klasse!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Klasse”, klinkt het. “Mooi❣️”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om de overige vakantiefoto’s van Kim Van Oncen te zien.