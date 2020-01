Eveline Hoste, die in 2001 verkozen werd tot Miss Belgian Beauty, is op korte tijd veertien kilo afgevallen. Een ware metamorfose, zo blijkt, want sommige mensen herkennen haar zelfs niet meer.

Enkele maanden geleden besloot Eveline Hoste aan haar lichaam te werken door extra hard te sporten en op haar voeding te letten. De 38-jarige vrouw van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde (40) weegt intussen maar liefst veertien kilo minder. Daar is ze erg blij mee, al ziet ze er nu een stuk anders uit. “Sommige mensen herkennen mij dus echt niet meer. Ik merk dat wanneer ik naar iemand zwaai. Ik zie hen dan uit beleefdheid terugzwaaien terwijl ik hen zie denken: ‘Hm, wie is die vrouw ook alweer?’. Pas na enkele ogenblikken beseffen ze dat ik het ben. Best wel grappig. En het is ook logisch. Ik bedoel: het ís gewoon zo dat ik er heel anders uitzie. En ik ben blij dat ik de stap heb gezet om aan mezelf te werken”, vertelt ze in TV Familie.

Gezonde voeding en sporten

Eveline nam de beslissing om af te vallen omdat ze niet meer tevreden was met haar lichaam en haar conditie achteruitging. “Ik vond al een tijdje dat het beter zou zijn om gezonder te eten en wat tijd in mezelf te investeren. Ik voelde dat mijn conditie stilaan te wensen overliet. En ik was niet meer tevreden als ik in de spiegel keek. Ik woog simpelweg wat te veel, dus ben ik meer regelmaat in m’n leven en voeding gaan steken. En ik ben beginnen sporten. Weet je wat het ook is? Ik wil m’n kinderen (Hélène-Victoire en Nio-Lloyd; red.) op een zo gezond mogelijke manier opvoeden. Maar dan moet je als vader en moeder natuurlijk het goede voorbeeld geven. Mijn man was altijd al gedisciplineerd bezig, maar ik kon wel wat beter, vond ik”, klinkt het.

Trouwkleed

Ze ging te rade bij een voedingsdeskundige en volgde een heel strikt dieet. Daarnaast sport ze nog steeds drie keer per week, vooral krachtoefeningen en conditietraining. De voormalige Miss Belgian Beauty voelt zich nu veel beter in haar vel dan voordien. “Ik voel me een stuk beter en gezonder. Ik slaap ook beter, en als ik ‘s morgens opsta, voel ik me zo fris als een hoentje. En ik pas opnieuw in mijn trouwjurk. Ik moet zeggen: ik voelde me trots op mezelf toen ik mijn trouwkleed aan had en in de spiegel keek. Hij past perfect. Het is niet belangrijk hoeveel kilo’s je afvalt, maar wél dat je je een stuk beter voelt. ‘t Is ook prettig als je merkt dat álle kleren je beter passen en beter staan. Ik ben dus al wel wat gaan shoppen!”, lacht ze.

Ongeruste vriendinnen

Toch moet Eveline opletten dat ze niet te ver gaat in haar dieet. Enkele vriendinnen beginnen zich immers al zorgen te maken. “‘t Is echt niet de bedoeling om nog veel magerder te worden. Ik wil nu gewoon m’n gewicht behouden. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Al hebben sommige vriendinnen zich wel al zorgen gemaakt omdat ik zo ben afgevallen. ‘Ge zijt toch niet ziek, hé?’, vroeg iemand me bezorgd. Omdat ik zo snél kilo’s kwijtspeelde. Nee, ik ben dus helemaal niet ziek! Maar wees gerust, ik ga dus zeker niet voor de uitgemergelde look. Nee zeg, dat wil ik niet en ‘t is ook gewoonweg ongezond. Trouwens, ik zie er nu toch niet ongezond uit, hé? Helemaal niet, integendeel. Voilà. De veertien kilo’s die ik kwijt ben, dat was ook door de diëtist vooropgesteld. Ja, ik ben mooi op schema, om het zo te zeggen. En ik ben daar heel gelukkig mee”, besluit ze.

Eveline Hoste in 2014 naast Annelien Coorevits:

Het bericht Ex-Miss Eveline Hoste fel vermagerd: “Mensen herkennen mij niet meer” verscheen eerst op Metro.