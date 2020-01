Presentatrice Evy Gruyaert heeft de eerste aflevering van ‘Stukken van Mensen’, dat zij presenteert, gemist door een migraineaanval. Intussen stelt ze het weer goed.

Woensdagavond werd de eerste aflevering van het vijfde seizoen van ‘Stukken van Mensen’ op VIER uitgezonden. Dat wordt al jaar en dag gepresenteerd door Evy Gruyaert.

Pijnlijke nacht

Jammer genoeg kon de 40-jarige ‘Start To Run’-stem en Nostalgie-presentatrice de eerste aflevering niet bekijken omdat ze geveld werd door een migraineaanval. “Gisteren migraineaanval gekregen, dus niet eens live naar m’n eigen tv-programma kunnen kijken. Een pijnlijke nacht later durf ik voorzichtig m’n roze bril weer opzetten. De mist in mijn hoofd hangt er nog, maar de grootste pijn is gelukkig verdwenen”, schreef ze op Instagram.

Steun

Haar volgers staken haar meteen een hart onder de riem. “Migraine kan je leven zo hard beïnvloeden. Het heeft ook jaren mijn leven overgenomen. Veel beterschap voor jou”, klinkt het onder meer.

