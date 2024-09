Emily Ratajkowski zet Instagram in vuur en vlam met verleidelijke pose: “Zo mooi!” (foto’s)

Emily Ratajkowski weet op Instagram haar fans weer enorm te verbazen.

Met zo’n 29.7 miljoen zijn ze, de volgers van Emily op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat de dame ginds regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Ook recent was dat het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Emily Ratajkowski op sensuele wijze poseren. “Doing laundry with my gal”, voegt ze kort toe bij de prentjes. Haar fans laten niet lang op zich wachten om te reageren met positieve commentaren.

“Zo mooi!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Je bent de beste”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Emily Ratajkowski gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.