Élodie Ouédraogo poseert in stijlvolle jurk: “Mooie vrouw!” (foto’s)

Op Instagram weet Élodie Ouédraogo haar fans weer te verbazen.

Wie houdt van mode is, net als haar 168.000 volgers, op de Insta-pagina van Élodie aan het juiste adres. Daar deelt de bekendheid regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent weer niet anders.

Deze keer zien we Élodie stralen in een prachtige, zwarte jurk. “In love with this 1998 archive couture dress”, schrijft ze onder andere bij het fotoalbum. En haar fans? Wel…

“Mooie vrouw!”

Op lovende reacties moet ze niet lang wachten. “Mooie vrouw”, klinkt het. “Jij bent de definitie van ‘verbazingwekkend'”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste volger. Kijk vooral zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.