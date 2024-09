Ella Leyers viert verjaardag van zus Olga met liefdevolle kusfoto: “Heel mooi!”

Ella Leyers heeft de verjaardag van haar jongste zus in stijl gevierd op Instagram.

Afgelopen vrijdag mocht Olga Leyers 27 kaarsjes uitblazen. Naar aanleiding van die verjaardag deelde haar oudere zus Ella een collage van enkele leuke momenten met Olga. Zo genoten ze samen van een glaasje bubbels, krijgen we een foto uit de oude doos te zien waarop beide zussen nog piepjong waren en komen we te weten dat Olga ooit een ontmoeting had met Snoop Dogg.

Felicitaties

Ella, die negen jaar ouder is dan Olga, schreef het volgende bij de kiekjes. “Dat die kleine nu nog altijd maar 27 is geworden is… eigenlijk om razend van te worden. Happy birthday, Ollietje”, knipoogt ze. “Heel mooie zussen!”, reageert een volger. “Proficiat. Ooit zal je weten dat 27 of 36 eigenlijk nog piepjong is”, antwoordt nog iemand. “Gelukkige verjaardag aan je dochter… euh zus”, grapt een laatste fan.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram