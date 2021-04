In een openhartig interview vertelt Elke Clijsters (36) waarom ze meedeed aan ‘De Bachelorette’ en waarvoor ze schrik had. “Ik vond dat ik recht had op mijn portie liefdesgeluk”, klinkt het.

Met nog vijf kandidaten – Django, Ivan, Wouter, Gertjan en Vincent – is het razend spannend in ‘De Bachelorette’. Het lijkt er nog steeds op dat Django de grootste kans heeft om Elkes prins op het witte paard te worden, maar je weet maar nooit. Ook Ivan maakt een goede beurt bij Elke, maar haar mama en stiefpapa temperden haar enthousiasme over hem wat.

Voorkeur

Haar ouders hopen dat ze met hun raad Elke een duwtje in de goede richting kunnen duwen. “Na de breuk met haar ex (voetballer Jelle Van Damme; red.) is onze voornaamste bekommernis dat Elkes hart niet opnieuw gebroken wordt. Uiteraard hadden Jan en ik onze voorkeuren, en die hebben we nadien ook kenbaar gemaakt. Al is het niet de bedoeling dat Elke ons oordeel blindelings volgt. Uiteindelijk moet zij blij zijn met de man die ze kiest. Dat is het enige wat ik wil: dat mijn kinderen gelukkig zijn”, vertelt haar mama Els in Dag Allemaal.

Avontuur

Daar staat Elke volledig achter. “Dat is meteen de enige reden waarom ik heb meegedaan aan ‘De Bachelorette’. Ik was single, het leek me een leuk avontuur en ik vond dat ik recht had op mijn portie liefdesgeluk. Ik was echt op zoek naar iemand om mijn leven mee te delen”, klinkt het.

Bekende achternaam

Met ‘Clijsters’ als achternaam zou je denken dat ze al een streepje voor heeft in haar zoektocht naar de ideale man, maar niets is minder waar. “Soms denk ik dat het makkelijker zou zijn als ik niet uit zo’n beroemde familie kwam. Volgens mij trekt de naam ‘Clijsters’ niet altijd de juiste mannen aan. Dat was ook mijn grootste angst tijdens ‘De Bachelorette’: dat er mannen zouden opdagen die ‘fan’ zijn van mij of mijn familie of meededen voor persoonlijk gewin”, aldus Elke.

Filter

Ook haar mama behoedt Elke daarvoor. “Er zullen altijd mannen zijn die daar op een bepaalde manier van willen profiteren. Elke heeft gelukkig een goede filter voor dat soort dingen, en ze weet dat ze ook altijd een beroep kan doen op Jan en mij”, besluit Els.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

