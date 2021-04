In een openhartig interview legt Eline De Munck uit waarom ze regelmatig onopgemaakte foto’s van zichzelf deelt. Ze praat tevens over het feit of ze al dan niet kinderen wil.

Ze is nog maar 33 en beschikt al over twee brillenwinkels van haar eigen merk Odette Lunettes. Onlangs voegde ze daar nog een eigen kledingcollectie bij Zeb aan toe. Eline De Munck is op professioneel vlak niet te stoppen en ook op relationeel gebied kondigde ze onlangs leuk nieuws aan. Zo is ze sinds kort samen met filmregisseur Michaël R. Roskam (48).

Twijfel over kinderen

Hun relatie is nog pril en dus is het te vroeg om over kinderen te praten, maar is er voor zo’n carrièrevrouw eigenlijk ooit plaats voor baby’s? “Geen idee, momenteel is Odette Lunettes mijn baby waarop ik me focus. Ik zeg niet ‘nee’ tegen kinderen maar ook niet ‘ja’. Mijn vriend Michaël en ik hebben besloten geen interviews over onze relatie te geven. Maar we zijn heel gelukkig samen!”, vertelt ze in Story.

“Durf te zijn wie je bent”

De knappe blondine uit Beveren deelt op sociale media geregeld foto’s waarop ze zonder make-up poseert. Ze wil daarmee een belangrijke boodschap meegeven. “Jezelf helemaal optutten is soms fijn, maar ik heb geen make-up nodig om mij beter te voelen. Nu ik vaker thuis ben, gebruik ik het steeds minder. Mijn boodschap is: durf te zijn wie je bent, je bent ook mooi zonder make-up. Je hoeft je niet mooi te maken voor iemand anders. Blijf trouw aan jezelf en gebruik deze coronaperiode om dichter bij jezelf te komen, te luisteren naar wat je wilt. Ga op zoek naar die zaken waardoor je je beter voelt. Zelf hecht ik belang aan selfcare, door te sporten, gezond te koken, met vriendinnen te facetimen… Anderzijds ben ik niet te streng voor mezelf. Ook ik heb last van coronakilo’s – de fitnesscentra zijn gesloten – maar ik word niet gelukkig van joggen in de regen en vrieskou dus doe ik dat niet”, klinkt het.

Ontdoping

Onlangs liet Eline zich, net als onder meer Jitske Van de Veire, ontdopen. Ze deed dat naar aanleiding van het nieuws dat de Kerk weigert om homoseksuele relaties te zegenen. “Ik ben extreem teleurgesteld in de Kerk. Dat ze homoseksualiteit als een zonde bestempelen is verschrikkelijk. Ik walg van alle afwijkende en uitermate verwerpelijke visies die de Kerk daarmee de wereld heeft ingestuurd. De enige juiste boodschap die ze de wereld moeten insturen is ‘love is love’. Als mensen verstoten worden omdat ze liefebben, dan wil ik niéts meer met de Kerk te maken hebben. Ik heb een brief geschreven aan het bisdom van Gent met het verzoek mij uit het doopregister te verwijderen”, besluit ze.

