Ianthe Tavernier heeft triestig nieuws: “Tijd om mijn hartje eens te luchten”

Ianthe Tavernier geeft in een emotioneel Instagrambericht mee dat ze niet meer samen is met haar vriend. “Een stapje verder in het leren loslaten”, klinkt het.

In december van vorig jaar maakten Ianthe Tavernier en Karel Knockaert, die we nog kennen uit het VTM-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’, bekend dat ze een koppel vormden. Inmiddels is het sprookje over en uit, zo schrijft ze op Instagram. “Tijd om mijn hartje eens te luchten… Voor zonneschijn was er regen. De afgelopen acht maanden waren pittig, zowel job-wise als privé. Veel emoties, veel prachtige kansen, mooie momentjes, en ook weer een stapje verder in het leren loslaten. Zo hebben Karel en ik een tijdje geleden besloten elk onze eigen weg te gaan, uiteraard met veel respect voor elkaar”, luidt het.

Dolgelukkig

De 35-jarige ‘De Buurtpolitie’-actrice kan zich nu verder volledig op haar job focussen, die ze met volle goesting uitvoert. “Daarnaast dan weer dolgelukkig dat ik me nog meer heb kunnen ontplooien, smijten in de job die ik met de grootste passie doe. En dolgelukkig wil ik vanaf nu weer uitstralen. Mocht ik ooit in een verre toekomst een boek schrijven over mijn leventje, dan zou ‘Vallen & Opstaan’ zeker een hoofdstukje zijn. Vooral met deze boodschap van algemeen nut: mindere dagen/momenten zijn meer dan oké. Blijf vooral geloven in wat komen gaat en kleur je eigen wereld in met je zelfverzonnen kleuren”, besluit ze.

Steun

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. “Lieve Ianthe, je doet dat goed, op en neer! Komt allemaal in orde”, “Dankjewel om dit te delen met ons! Voor niemand is het leven perfect. Maar de stappen die je al zette en waar je trots op bent, zeggen zoveel meer! Geniet van het leven, zorg goed voor jezelf en dankjewel voor wie je bent”, en “Wat ben je toch een straffe vrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram