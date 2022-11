DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk legt werk neer na onthullingen over wangedrag

Matthijs van Nieuwkerk, de Nederlandse presentator van ‘De Wereld Draait Door’, legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct bij de omroep BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker «verbreekt de banden» met de omroep, laat hij weten aan het Nederlandse persbureau ANP. «Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.»

«Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een – letterlijk – blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat ’De Wereld Draait Door’, toch mijn levenswerk, wankelt», aldus Van Nieuwkerk. De presentator is in opspraak nadat de Volkskrant vrijdagavond een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van het programma. Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om «extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen».

Bezinning

Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, gebruikt de komende periode «om tot bezinning te komen». «Daarna hoop ik weer van me te laten horen.» Daarvoor maakte hij verscheidene tv-programma’s rondom de Top 2000. NTR besloot zaterdag de opnames van de Top 2000 Quiz te staken naar aanleiding van het Volkskrant-artikel. Over het vervolg hiervan is nog niks bekend.

