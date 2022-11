‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck geniet in bikini van de zon: “Mooie foto!”

Tv-kijkend Vlaanderen kent Daphne Paelinck misschien eerder als ‘Christine’.

Want dat is de rol die de actrice in ‘Thuis’ vertolkt. Op Instagram weten haar 17.700 volgers maar al te goed wat haar echte naam is. Daar deelt Daphne namelijk geregeld nieuw beeldmateriaal. Recent pakte ze uit met onderstaande bikinifoto. “Heliophilia. Desire to stay in the sun; love of sunlight.☀️ (Ook een groot verlangen naar het ontdekken van de wereld en al haar mysteries 🫡🤫)”, geeft ze als woordje uitleg bij het plaatje. En haar fans? Die zijn ook behoorlijk mondig.

“Mooie foto!”

In geen tijd stromen de reacties op het prentje namelijk binnen. “Mooie foto”, klinkt het meermaals. “Ik begrijp je helemaal. Ik hou ook van de zon”, gaat het verder. “😍😍😍😍😍😍”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen: