Er mag nog eens gelachen worden! Toch als we Natalia mogen geloven. Ze deelde namelijk een hilarisch fragmentje van ‘The Voice van Vlaanderen’.

Op onderstaande beelden horen we hoe Niels Destadsbader even wat moet vertellen. “Mag ik even zeggen dat we op de laatste dag aanbeland zijn en dat we nog altijd goed overeenkomen?”, aldus Niels.

“Dat mag, eens diep gaan”

“De laatste dag? Het is nog maar het begin”, vult Natalia aan. “Ik vind het leuk. ’t Is gezellig, ’t is grappig, bij momenten gaan we ook heel diep vind ik”, gaat Niels verder. “Ik vind dat dat ook eens mag, eens diep gaan”, laat Natalia weten.

“Da’s zeker”, knipoogt Niels met een stoute blik. “Ik wist het”, lacht Natalia. “Ik ben een gever, hé”, duwt Niels nog even door. “‘Ik zen ne gever’ zegtem! 😂 Da’s leuk om weten”, voegde Natalia toe bij onderstaand fragment. En met hashtags als ‘#plezantetijden’ en ‘#lachenisplezant’ vervolledigde ze haar post.

Natalia’s volgers op Instagram? Die liggen haast in een deuk, als we de vele lachende emoticons mogen geloven. “Geweldig”, aldus een fan. “Zalig”, vult een andere volger aan. Kijk maar:

Foto: still vtm – The Voice van Vlaanderen