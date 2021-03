De naam ‘Jade Thirlwall’ zegt je misschien niet meteen iets, maar van muziekgroep ‘Little Mix’ heb je ongetwijfeld al (een liedje) gehoord.

De 28-jarige zangeres heeft ook naast het podium behoorlijk wat fans. Op Instagram heeft ze namelijk al zo’n 7.2 miljoen volgers verzameld.

Jade post dan ook geregeld leuke foto’s en filmpjes op het populaire sociale netwerk. En gisteren pakte ze uit met enkele gewaagde prentjes.

“Je bent verbijsterend”

Op de foto’s zien we een halfnaakte Jade poseren voor de lens. En op de laatste foto komt zelfs even een hondje mee in beeld. Jade is trouwens niet de enige ‘Little Mix’-zangeres die topless voor de camera heeft gestaan. Eerder ging ook haar collega Leigh-Anne Pinnock uit de kleren.

En de fans van Jade? Die reageren lovend. “Je bent verbijsterend”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Ga opzij en laat het hondje schitteren”, laat een dierenvriend nog weten. Kijk maar:

Druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien!

Foto: Instagram – Bron: Daily Star