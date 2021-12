Dochter van beroemd acteurskoppel poseert als sexy bibliothecaresse. Fans lovend: “Wauw!” (foto)

Ireland Baldwin, de dochter van acteur Alec Baldwin en actrice Kim Basinger, maakt haar Instagram-volgers weer blij.

Toch als we de vele positieve reacties op onderstaande lingeriefoto mogen geloven. We zien Ireland op sensuele wijze poseren in een zetel.

Daar moet natuurlijk ook een woordje uitleg bij. “Bij dezen: de bibliothecaresse van de school”, plaatst ze bij het plaatje.

“Wauw”

Uiteraard zijn haar volgers er meteen bij om lovend te reageren. “Wauw”, klinkt het meermaals. “Sexy én slim”, gaat het verder. “Ik moet mijn boeken nog binnenbrengen”, besluit een laatste fan nog met een knipoog. Kijk maar:

Foto: Instagram