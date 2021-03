Al een hele tijd gonst het van de geruchten over de nieuwe iPhone 13. Welke geruchten kloppen? Hieronder zetten we alles op een rijtje.

iPhone 13: 1 TB opslag

De nieuwe iPhone 13 krijgt 1 TB opslag, dit claimt Apple analist Ming-Chi Kuo. Dit is meer dan de huidige iPhone 12-toestellen hebben, namelijk 512 GB. Daarmee wordt een gerucht van Front Page Tech bevestigd dat eerder dit jaar al de ronde deed. De informatie zou afkomstig zijn uit de toeleveringsketen van Apple.

De optie is waarschijnlijk exclusief beschikbaar voor de meer geavanceerde (en duurdere) versie van de iPhone: de iPhone 13 Pro (Max). Een andere mogelijkheid is dat Apple ook de andere opslag-opties verdubbelt. Extra opslagcapaciteit is geen overbodige luxe als je veel foto’s en video’s maakt. Tot nu toe is er geen enkele iPhone met zoveel opslag.

Gelekte details

De iPhone 13-modellen zijn allemaal uitgerust met optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Deze techniek zorgt voor haarscherpe foto’s, ook als je iPhone beweegt. De Pro-modellen beschikken over een verbeterde ultragroothoeklens. Dit met een diafragma van f/1.8. Momenteel is het f/2.4 bij de huidige iPhone 12-toestellen.

Bij de iPhone 12 sleutelde Apple flink aan het design. Zo weet de analist dat de vier nieuwe iPhones allemaal een kleinere notch hebben. Dit is de inkeping waarin de selfiecamera zit. Deze modellen beschikken ook over een grotere batterijcapaciteit. Het enige nadeel hieraan is dat de iPhone 13 iets zwaarder weegt.

Releasedatum?

Er blijft nog één vraag open: wanneer zal de iPhone 13 verschijnen? Gebeurt er dit jaar niets geks zoals in 2020, dan zal Apple wellicht weer teruggrijpen naar zijn oude traditie om de nieuwe generatie iPhones in september te lanceren.

Er wordt verwacht dat als de winkels straks weer overal ter wereld open gaan, veel vraag zal zijn naar de iPhone. Vorig jaar verscheen die uitzonderlijk pas in oktober, al heeft dat uitstel geen invloed gehad op de verkoopresultaten, integendeel zelfs.

Het bericht Dit weten we nu al over de iPhone 13 verscheen eerst op Metro.