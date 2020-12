Dat Delphine Lecompte, de excentrieke dichteres die het mooie weer maakt in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, lichtjes verslaafd is aan seks, wisten we al. Maar nu verklapt ze ook haar vuilste fantasie.

Momenteel is Delphine Lecompte opnieuw te bewonderen in de populairste quiz van het land. De 42-jarige dichteres gaf onlangs toe dat ze al eens een doktersafspraak had afgezegd omdat ze dringend nood had aan een hoogtepunt.

Niet gefrustreerd

In De Morgen gaat ze dieper in op enkele persoonlijke vragen. Zo heeft ze het over haar goorste fantasie. “Die kan ik uiteraard niet uitspreken, de tweede goorste dan maar. Ik heb altijd geflirt met verkrachtingsfantasieën, maar tegelijkertijd weet ik wat het is om seksueel geweld mee te maken. Dus ik vind het vreemd van mezelf dat ik daar toch over fantaseer. Ook sm is iets wat me aantrekt, niet als meesteres, maar als slaaf. Maar mijn geliefde is daar niet voor te vinden, dus zal het bij een fantasie blijven en dat is oké. Het is niet zo dat ik gefrustreerd achterblijf”, vertelt ze.

Overdreven

Haar geliefde, dat is de 62-jarige voormalige vrachtwagenchauffeur Frank. Gevraagd wat hij van haar grote drang naar seks vindt, antwoordt hij het volgende in Humo. “Ook dat is een tikkeltje overdreven. Maar ja. Ik ben wel geen drie keer zeven meer – ik ben 62, en zij is maar 42”, houdt hij het kort.

Nooit eerder gevoeld

Lecompte heeft tegenwoordig nog een andere fantasie. “Heel vreemd ook: ik ben nog nooit verliefd geworden op een vrouw, maar sinds ik haar voor het eerst in een film zag, nog voor ‘La vie d’Adèle’, fantaseer ik over Léa Seydoux, en dat wordt soms heel expliciet. Ze heeft iets in mij losgemaakt wat ik nog nooit gevoeld had”, klinkt het.

