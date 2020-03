Het Britse muziekfestival Glastonbury gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De organisatie meldt op de website.

De vijftigste editie van het festival zou dit jaar plaatsvinden van 24 tot 28 juni. Ongeveer 135.000 mensen hadden al een voorschot betaald voor een ticket.

“Dit was duidelijk niet de weg die we wilden inslaan voor ons evenement voor onze vijftigste verjaardag, maar na de nieuwe overheidsmaatregelen die deze week zijn aangekondigd, en in tijden van zo’n ongeziene onzekerheid, is dit nu onze enige levensvatbare optie”, klinkt het.

De organisatie vindt het niet verantwoord om de komende tijd grote groepen mensen op het terrein aan het werk te zetten in de voorbereiding op het festijn. Ook erkent de organisatie dat de afgelasting zware financiële gevolgen inhoudt, ook voor de partners, leveranciers, handelaars, landeigenaars en de gemeenschap.

Glastonbury Festival is een van de grootste muziekfestivals ter wereld.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020