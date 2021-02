De populaire Nederlandse realityshow ‘Chateau Meiland’ zal het het komende seizoen waarschijnlijk met een familielid minder moeten doen. De Nederlandse Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tikte de Meilandjes op de vingers omdat de driejarige Claire te veel in beeld verschijnt. Dat is kinderarbeid, klinkt het.

Claire is de driejarige dochter van Maxime (25), dochter van Martien en Erica. Claire komt regelmatig in beeld tijdens de afleveringen van ‘Chateau Meiland’, maar volgens oma Erica is dat binnenkort verleden tijd. “Onze kleine Claire gaat er dit seizoen min of meer uit”, vertelt ze aan Veronica Magazine. Van de Nederlandse Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag de kleuter immers maar vijf keer per jaar op tv komen. Doet ze dat meer, dan geldt dat als kinderarbeid.

Erica betreurt de beslissing, “ook voor de kijkers”. Tegelijk begrijpt ze niet echt wat de Inspectie van het SWZ bedoelt. “Claire hobbelde altijd gewoon mee met ons, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en zij zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld.” Volgens de oma werden de eerste drie afleveringen nog gewoon gedraaid, maar toen doken er “twee dames van de inspectie” op.

Producent onderneemt actie

Producent Talpa Networks blijft echter niet bij de pakken zitten en is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “In Chateau Meiland volgen we het echte dagelijkse leven van de familie Meiland, waar Claire natuurlijk deel van uitmaakt. Het zou heel onnatuurlijk zijn om haar buiten beeld te houden. Claires welzijn staat te allen tijde bovenaan en het is altijd onze intentie om ons aan de geldende regelgeving te houden. In dit geval blijken deze regels minder geschikt voor reality programma’s zoals Chateau Meiland”, laat Talpa weten. De producent hoopt afspraken te kunnen maken met SWZ om Claire toch in beeld te houden.

