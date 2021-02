Dj-koppel Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Fantastisch nieuws van Tomorrowland-resident-dj Dimitri Vegas (38) en zijn vrouw Anouk Matton (28), alias MATTN. Anouk is in verwachting van hun eerste baby. “We zijn enorm verheugd om bekend te mogen maken dat we een kindje krijgen. We kunnen niet wachten om ons kleine wondertje deze zomer te verwelkomen”, klinkt het op Instagram.

Trouwen op Ibiza

Dimitri en Anouk stapten in 2017 in het huwelijksbootje in Ibiza, precies een jaar nadat hij haar ten huwelijk vroeg.

