Net als zovelen kijkt presentatrice An Lemmens uit naar de heropening van de kappers, maar dan wel pas als dat veilig kan. Het is wachten op de beslissing van de politiek, al vinden de experten een eventuele heropening op dit moment onverantwoord.

Moet je coupe dringend onder handen genomen worden? Wel, je bent niet alleen. ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice kijkt net als zovelen reikhalzend uit naar het moment waarop de kappers opnieuw open mogen, maar alleen als dat veilig kan. “Mijn uitgroei en ik wachten geduldig tot de kappers weer open gaan. Geen enkel kapsel is het waard om de gezondheid en veiligheid van jezelf én je kapper in gevaar te brengen”, schrijft ze op Instagram.

Goede vooruitzichten

Tijdens het laatste Overlegcomité werd beloofd dat contactberoepen op 13 februari mogen hervatten als de coronacurves gedaald zijn. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens zijn gedaald, maar het aantal besmettingen blijft lichtjes stijgen. Toch lijkt de politiek te neigen naar een heropening. “Het ziet er erg goed uit om te versoepelen. Het aantal besmettingen is helaas wel licht gestegen, maar we testen natuurlijk ook veel meer. Bovendien is er op dit moment wel een duidelijke daling van de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen”, vertelt een politieke bron in Het Nieuwsblad.

Te vroeg voor experten

De experten van de GEMS vinden een eventuele heropening echter nog te vroeg. “We hebben tijdens het laatste Overlegcomité duidelijk aangegeven dat er aan een heropening risico’s verbonden zijn. Het is aan de politiek om te beslissen of ze dat risico willen nemen”, aldus biostatisticus Geert Molenberghs in dezelfde krant. En ook een ander lid binnen de GEMS is duidelijk. “De experten zeggen nee tegen een heropening”, klinkt het.

