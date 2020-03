De coronacrisis heeft Jared Leto de schrik van zijn leven bezorgd. De Amerikaanse acteur zat twaalf dagen op een retraite om te mediteren en had daar geen contact met de buitenwereld. Hij wist dus niet wat er gaande was tot hij terug in de bewoonde wereld terechtkwam.

Voor mensen die de komst van het coronavirus van dichtbij hebben kunnen volgen zijn de maatregelen die ermee gepaard gaan al heel indrukwekkend, maar beeld je nu eens in dat je van niets weet en iemand je vertelt wat er nu gaande is. Dat is wat Jared Leto overkwam. De acteur uit onder andere ‘Suice Squad’ was twaalf dagen afgesloten van de buitenwereld om te mediteren en ontdekte pas onlangs welke impact het virus heeft op het dagelijkse leven. Hij deelde zijn verbazing in een post op Instagram.

View this post on Instagram A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Mar 16, 2020 at 10:26pm PDT

Leto, die ook frontman is van de rockband Thirty Seconds to Mars, vertelt hoe hij terecht is gekomen in een totaal andere wereld. “Alles is voorgoed veranderd. Het is verbijsterend”, schrijft hij. “Ik krijg berichten van familie en vrienden van over heel de wereld die me op de hoogte brengen van wat er gebeurt. Ik hoop dat iedereen ok is en stuur jullie veel positieve energie.” Hij sluit af met een oproep om binnen te blijven.

