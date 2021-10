Deze bekende ‘Temptation’-verleidster is zwanger: «We houden nu al van je» (foto)

Zowat alle kijkers van ‘Temptation Island’ herinneren zich nog goed hoe Tim Wauters bezweek voor verleidster Cherish en zijn relatie met Deborah Leemans bijgevolg over & out was. Wel, Cherish is nu in verwachting van haar eerste kindje.

Het was behoorlijk straf, hoe snel Tim als een blok viel voor de Nederlandse verleidster Cherish. Hij liet achteraf zelfs een tatoeage op zijn arm zetten van twee kersen, een duidelijke verwijzing naar haar. Jammer genoeg voor hem werd het niets met Cherish én eindigde zijn relatie met Deborah.

Klein wondertje

Vorig jaar raakte bekend dat diezelfde Cherish een relatie was begonnen met ene Luuk. Nu is de 28-jarige blondine in verwachting van hem. «Wordt het een jongen of een meid? Dat blijft nog even geheim. Wat we wél verklappen, is dat ons liefdesavontuur wordt uitgebreid. In maart kunnen we je vasthouden, klein wondertje. We houden nu al van je», schrijft ze op Instagram bij een foto van hun tweetjes.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/deze-bekende-temptation-verleidster-zwanger-we-houden-nu-al-van-je-foto