Joke van de Velde heeft last van haarverlies na zwangerschap: «Zo erg had ik het niet verwacht» (foto)

Ex-Miss België Joke van de Velde geeft in een openhartig Instagrambericht mee dat ze kampt met haarverlies door haar zwangerschap. Heel wat vrouwen herkennen het probleem.

Op 28 februari beviel Joke van de Velde van haar eerste kindje, een zoontje dat luistert naar de naam Luca. Sindsdien merkt de 41-jarige sympathieke blondine uit Gent echter dat ze meer haar verliest dan normaal.

Kale plek

Ze heeft zelfs een kaal plekje op haar hoofd, zo toont ze met enkele foto’s. «Dat je haren uitvallen na de zwangerschap is logisch aangezien je geen enkele haar verliest in de periode dat je zwanger bent. Maar dat het er zoveel zijn dat er een kale plek (bij mijn inham) zou ontstaan, had ik niet verwacht. Gisteren heb ik via de reacties op mijn stories gemerkt dat ik lang niet de enige ben die het zo extreem meemaakt. Nu, ik zou al mijn haren inruilen voor onze Luca, maar het was toch wel even schrikken», schrijft ze.

Herkenbaar probleem

Ze krijgt heel wat steun van haar volgers. Sommigen delen ook gelijkaardige ervaringen. «Komt goed, Joke. Je straalt alleszins», «Maar je zie er heel prachtig uit», «Ik verloor de helft van mijn haar en heb niets teruggekregen. Kindjes krijgen vraagt veel van een lichaam. Niet te onderschatten», en «Ook bij mij is de helft van mijn haar uitgevallen. Hopelijk groeit het snel terug», lezen we onder meer in de reacties.

