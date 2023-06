‘De Kotmadam’-actrice Helle Vanderheyden pakt uit met bikinifoto’s: “Prachtig!”

Actrice Helle Vanderheyden deelt een zomers fotoalbum op Instagram.

Tv-kijkend Vlaanderen kent Helle ongetwijfeld van haar acteerwerk in ‘De Kotmadam’ en ‘Prinsessia’. En met zo’n 55.100 volgers doet ze het lang niet slecht op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we de actrice in bikini poseren. “Creativity loading…💭Zo ziet het er misschien niet uit op deze foto’s maar hier worden volop choreo’s gemaakt”, voegt ze zelf toe.

“Prachtig!”

Haar fans zijn er als de kippen bij om te reageren op wat ze te zien krijgen. “Prachtig”, klinkt het. “Ziet er mooi uit”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.