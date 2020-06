Komiek William Boeva is het slachtoffer geworden van een laffe diefstal. Onbekenden braken in in de kelder van zijn appartementsgebouw en namen daar onder andere de spiksplinternieuwe aandrijving van zijn rolstoel mee. In een aangrijpend bericht op Facebook laat de stand-upcomedian weten dat een nieuwe hem enkele duizenden euro’s zal kosten.

“Eindelijk kon ik mij zelf wat vrijer rondbewegen, eindelijk kon ik ‘gaan wandelen’ met vrienden zonder dat er iemand mij moest voortduwen. Ik heb het gevoel dat ik terug opgesloten zit en terug afhankelijk ben van iemand anders om buiten te kunnen.” Met die woorden heeft William Boeva op Facebook laten weten dat dieven gisterennacht de elektrische aandrijving van zijn rolstoel hebben gestolen. De komiek had het essentiële onderdeel na jarenlang twijfelen pas vorige week gekocht.

Kostprijs: 5.000 euro

De dieven braken in in de kelder van het appartementsgebouw waar de stand-upcomedian woont. Ze openden alle kelders en namen dus ook de Streetjet van Boeva mee. Dat toestel heeft een eigen elektromotor en kan vooraan aan een rolstoel bevestigd worden. Het is essentieel voor mensen die over onvoldoende kracht beschikken of over moeilijk terrein moeten rijden, zoals kasseien of scheve voetpaden.

Boeva legt in een aangrijpend bericht op Facebook uit dat hij jarenlang twijfelde over de aankoop van het toestel, omdat hij niet extra wou opvallen in het straatbeeld. De Streetjet is ook duur. Het toestel kost 5.000 euro, waarvan 2.000 euro terugbetaald wordt door het Vlaams Agentschap Voor Personen Met Een Handicap. Helaas kan de komiek na de diefstal niet rekenen op een nieuwe tussenkomst, omdat die te snel na de vorige komt. Het zou hem dus opnieuw 5.000 euro kosten. Hij vraagt iedereen dan ook om de ogen open te houden voor de gestolen Streetjet.

