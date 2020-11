Tim De Pril (38) en Tim Wauters (32) hebben veel met elkaar gemeen. Naast hun voornaam en hun deelname aan ‘Temptation Island’ baten ze ook allebei een tattooshop uit. Maar volgens De Pril zou Timtation beter nog wat oefenen: “Allez jongen, die mens moet daar een heel leven mee rondlopen!”

Sinds enkele weken kan je bij Tim ‘Timtation’ Wauters niet enkel terecht voor een huwelijksaanzoek, maar ook voor tatoeages. Tim leerde de kneepjes van het vak van Pommeline Tillière, werd zelfstandige in bijberoep en tattoostudio ‘T-Tation Ink’ was geboren. Volgens Tim De Pril, die we ook nog kennen van ‘Temptation Island’ en tevens een tattooshop uitbaat, moet zijn naamgenoot echter nog heel wat oefenen.

“Tim, oefen aub eerst nog wat op varkens- of synthetisch huiden. Akkoord, iedereen moet leren en alle begin is moeilijk. Maar leren tatoeëren doe je niet op mensen. Allez jongen, are you kidding me? Die mens moet daar heel zijn leven mee rondlopen!”, zo luidde de reactie die De Pril op een Instagram-foto van een van de tattoos van Timtation plaatste.

“Tim moet nog veel oefenen”, herhaalt De Pril zijn boodschap in Dag Allemaal. “Een tatoeage is meer dan een prentje van het internet overtekenen, hé.”

Geleerd via YouTube

Volgens Timtation heeft hij De Pril gevraagd wat hij juist bedoelde, maar krijg hij geen reactie. “Ach, mijn commentaar is eigenlijk op véél ‘artiesten’ uit het milieu van toepassing’, zegt Tim De Pril. “Je hebt geen opleiding nodig om een shop te openen. Als je wilt, start je in twee weken je eigen shop zonder dat je ooit één tattoo zette. Met veel charlatans tot gevolg. Een tatoeage is voor het leven, daar lijken sommige artiesten niet bij stil te staan.”

De Pril baat een tattooshop (Tattoo Club Brussels Dilbeek) uit, maar waagt zich niet zelf aan tatoeëren. “Dat laat ik over aan de vakmannen”, zegt hij. Timtation heeft zijn vakmanschap geleerd via YouTube. “Want een echte opleiding bestaat niet. En bij Pommeline kan ik altijd terecht voor tips of advies”, klinkt het in Dag Allemaal.

Wanneer Pommeline niet beschikbaar is, schiet YouTube ter hulp. “Een klant had een tekening gekozen, maar wilde die ook nog ingekleurd en met een schaduw eronder’, zegt Tim. ‘Terwijl ik die schaduw zette, heb ik er toch maar even een YouTube-filmpje bijgenomen, want ik kreeg het gevoel dat ik fout bezig was. Maar de klant had er het volste vertrouwen in, en wandelde alsnog tevreden naar buiten.

Timtation lijkt zich dus niet veel van de kritiek aan te trekken. Bovendien hield hij aan zijn nieuwe hobby, waarvan hij hoopt ooit volledig te kunnen leven, ook een nieuw lief over. De Hasseltse Sofie Govaert kwam op een dag Tims tattooshop binnengewandeld en het klikte meteen. Hoewel Tim het naar eigen zeggen wat rustiger aan wil doen dan bij zijn vorige relaties, zette hij wel al matching tattoos bij zichzelf en zijn vlam (zie foto hieronder).

Het bericht Tim De Pril leest concullega ‘Timtation’ de les over slechte tattoos: “Jij moet nog veel oefenen” (foto’s) verscheen eerst op Metro.