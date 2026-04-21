Charlotte Van Looy over open relatie met Ruben Van Gucht: “Hij heeft zijn vrijheid. En ik heb die trouwens ook, voor alle duidelijkheid”

Charlotte Van Looy praat in een interview open en eerlijk over haar relatie met Ruben Van Gucht. “Als ik het niet meer aankan, of hij ziet het niet meer zitten, dan zijn we allebei vrij om te gaan”, klinkt het.

Al zes jaar lang vormen Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht een koppel. Onlangs maakten ze bekend dat er een kers op de liefdestaart komt: een dochtertje. Charlotte is inmiddels vier maanden zwanger, dus het kindje is uitgerekend voor het najaar.

Verrassing

In een interview met Het Laatste Nieuws geeft de 32-jarige auteur en contentcreator toe dat de zwangerschap niet gepland was. “We waren niet ‘aan het proberen’, als je dat bedoelt. Het was een verrassing: niet gepland, maar echt oprecht welgekomen, ook voor Ruben. We hebben het nieuws allebei direct omarmd. Ik ben ervan overtuigd dat het moederschap het zwaarste maar ook het schoonste zal zijn dat ik ooit in mijn leven mag doen. Ruben en ik voelen eigenlijk allebei dat we, sinds we weten dat we een meisje verwachten, nog veel dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat we zelfs intens groeien als koppel ook. Dat doet deugd, en bezorgt mij – met al mijn hormonen – een gevoel van zekerheid, rust en stabiliteit”, aldus Charlotte.

Simpele zielen

Die rust wordt af en toe verstoord door de reacties op hun open relatie, een levensstijl die nog steeds in de taboesfeer zit. Charlotte leert intussen beter om te gaan met dergelijke commentaren. “In het begin heb je de neiging om alles te lezen, en dan voel je echt: mannekes, hier ga ik ooit aan onderdoor. Dus ik lees niks meer. Maar dan nóg komt er regelmatig iets tot bij mij, hoor. Er zijn van die simpele zielen die het nodig vinden om bepaalde artikels of weetjes door te sturen. ‘Ik heb Ruben daar gezien en die vrouw zag er zus of zo uit.’ Vind ik het plezant dat ik zulke berichten ongevraagd krijg? Absoluut niet. Ik zou niets liever willen dan met een spandoek rondlopen waar de waarheid op staat. Of van de daken schreeuwen hoe onze relatie in elkaar zit”, zucht ze.

Geen rare wezens

Daar is het nu tijd voor. “Alléén de twee mensen die in deze relatie zitten, weten hoe de vork echt in de steel zit. En als wij allebei vinden dat wij een schoon verhaal aan het schrijven zijn, is dat toch voldoende? Oké, het is atypisch. Maar het is niet omdat het ver van ándermans bed is dat het per se negatief is. Of dat wij rare wezens zijn. Of dat wij slechte ouders zijn, of dat ons kind eronder zal lijden. Wij hebben bewust samen gekozen voor een open relatie. Ik word ook niet verplicht of zo, hè. Als Herman Brusselmans zegt dat ‘Ruben Van Gucht vrouwen kwetst met zijn manier van leven’? Dan zeg ik: zou je dat niet beter aan die vrouwen zelf vragen? Ruben hangt mij niet vast aan een ketting om toch maar bij hem te blijven. Hij heeft een bepaalde manier van leven, hij heeft zijn vrijheid. En ik heb die trouwens ook, voor alle duidelijkheid”.

Onvoorwaardelijke liefde

“Als ik het niet meer aankan, of hij ziet het niet meer zitten, dan zijn we allebei vrij om te gaan. Wie zijn die internettrollen en die haters, om dat te veroordelen? Ik heb net geen doodsbedreigingen ontvangen. Het laatste bericht dat ik toevallig las over mezelf was: ‘Het enige wat die vrouw nog kan redden is een levenslange opsluiting in de psychiatrie, en voor dat kind dat nog niet geboren is, dringend een abortus.’ Dat kan toch niet? Onder een artikel waarin we onze zwangerschap aankondigen. Waar haalt iemand het lef om dat te schrijven zonder de situatie echt te kennen? Onze dochter zal in een warm nest opgroeien, met onvoorwaardelijke liefde. Dus zwijg gewoon allemaal, heel plat gezegd. En laat ons met rust”, besluit ze.

